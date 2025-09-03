CdM – Napoli, oggi riprendono gli allenamenti. Da valutare le condizioni di Neres e Buongiorno

È tempo di pausa delle Nazionali, ma non è certamente il momento di fermarsi in casa Napoli. Oggi, riprenderanno infatti gli allenamenti di Antonio Conte, che ha organizzato una doppia seduta. Questa, servirà a valutare anche le condizioni fisiche di Neres e Buongiorno, oltre che dell’inserimento nel gruppo di Lucca. Scrive così a tal proposito Il Corriere del Mezzogiorno. “Il Napoli riprenderà ad allenarsi oggi, Conte ha programmato una doppia seduta. Sono rimasti in pochi al centro sportivo di Castel Volturno: Neres, che dovrà capire se ha smaltito l’affaticamento all’adduttore che l’ha costretto al forfait contro il Cagliari, Buongiorno che avrà modo d’intensificare il lavoro per presentarsi al massimo della condizione per il tour de force che attende gli azzurri, Lucca su cui insistere per portarlo dentro i meccanismi del lavoro spalle alla porta”.