CdM – Gutierrez, Conte potrebbe averlo a disposizione dopo la sosta

Miguel Gutierrez, terzino arrivato nel mercato estivo dal Girona, sarà uno dei calciatori valutati da Antonio Conte nel corso di questa pausa delle Nazionali. Il calciatore è infatti alle prese con il recupero da un infortunio alla caviglia destra. Secondo quanto viene riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, lo spagnolo potrebbe essere pronto per gli impegni immediatamente successivi alla sosta.

“Un altro giocatore su cui lavorare durante la sosta è Gutierrez, il terzino sinistro preso dal Girona per 18 milioni di euro più 2 di bonus. Sta recuperando dai postumi dell’operazione alla caviglia destra, questo periodo è l’occasione giusta per valutare il percorso di rientro. Dovrebbe farcela ad essere pronto dopo la sosta”.