Biasin a TMW – “Napoli, mercato importante e giusti segnali”

Il giornalista Fabrizio Biasin, in un editoriale per Tuttomercatoweb, ha dato i suoi personali voti alle big per il calciomercato da poco concluso. Il Napoli ha ottenuto una delle valutazione più alte.

Di seguito, un estratto di quanto scritto: NAPOLI – 7.5

“Mercatone importante per tempistiche e segnali. Ma soprattutto “segnali”: De Laurentiis e compagnia hanno dimostrato di avere una stella polare, ovvero la competitività. Oggigiorno non è una cosa così comune. E te lo hanno fatto vedere gestendo alla grande il guaio Lukaku. Invece di mettere una toppa al risparmio, hanno investito sul meglio che offriva la piazza, Hojlund, pagato come un titolare perché quello dovrà diventare. Forse manca ancora un terzino destro di completamento, forse alcuni giocatori sono costati troppo, ma il dato di fatto è che (quasi) nulla è stato lasciato al caso. Complimenti.“