Alvino: “Vanno riviste le date del calciomercato, vi spiego”

Scritto da:
Paolo Graus
-
Alvino: "Ciò che temiamo accade realmente, pazzesco!"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Teleclub Italia per parlare della fine del calciomercato italiano. Ecco cosa ne pensa: 

“Non se ne poteva più di questo mercato troppo lungo. Andrebbe rivisto almeno nelle date. Non si può iniziare il campionato a mercato aperto. Voglio dedicare un pensiero a chi si è sbizzarrito nei pronostici, nelle griglie, nel vestire i panni dei severi professori dando i voti. Come sempre accade, le griglie e i voti alla fine del mercato alla fine vengono quasi sempre totalmente sconfessati dal campo”.

