Agostinelli: “Il Napoli è favorito per lo Scudetto, poi Juve e Inter”

L’allenatore ed ex Napoli Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della lotta Scudetto. Ecco cosa ne pensa:

”Il Napoli è davanti a tutti per la lotta per lo scudetto poi a pari merito metto Juventus, Inter e Milan, perché gli ultimi acquisti hanno azzerato il vantaggio dell’Inter, bianconeri e rossoneri alla fine hanno fatto buoni acquisti. L’Inter è dietro, perché quando si inizia una rivoluzione qualcosa si perde. il Napoli è una squadra assolutamente completa guidata da un grande allenatore. Dopo la vittoria dello scudetto gli azzurri non possono non essere i favoriti, come lo era l’Inter lo scorso anno. La Roma ha preso un altro allenatore importante, sono convinto che possa fare bene, non si è rinforzata come pensavo ma è partita bene. L’effetto Gasperini può essere importante, se, come pare, il tecnico è entrato nella testa dei calciatori la Roma può essere capace di tutto, sulla carta però i giallorossi sono dietro le altre quattro. La posizione di De Bruyne non è un problema, a quel livello sa bene dove posizionarsi. Conte sa gestire questi calciatori, gestirà anche il belga con le tante gare da giocare, ha dimostrato di dare grandi motivazioni ai ragazzi dello scudetto del 2023 che l’anno dopo sono arrivati decimi”.