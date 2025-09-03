Ag. Mazzocchi a KKN – ” Ecco il perchè Baridò ha scelto il Napoli. Mazzocchi ? Permanenza voluta dal mister “

Marco Sommella, agente tra gli altri di Cheddira, Baridò e Mazzocchi, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni in merito ai suoi assistiti. Ecco un estratto delle sue parole:

“Baridò è un bel giocatore, bisogna dosare però i vari paragoni: Un dieci, Boca Junior, caratteristiche tecniche. Bisogna andare con i piedi per terra, Francisco è talentuoso, la Juve ne sbaglia pochi di giocatori di questo tipo. Hanno fatto un lavoro eccezionale in questi anni con i giovani talenti: Dragusin, Soulé, De Winter, ecc. ecc. Purtroppo ci sono stati due cambi dirigenziali, con il nuovo corso alla Juve sono cambiate le idee e non c’è stato l’idea di crescere insieme con Bardirò. Paragoni? Senza scomodare nessuno direi che è un Dybala e Soulé prima maniera, ma senza esagerazione. Deve crescere, andrà a giocare in primavera. Manna è molto attento, adesso c’è una tendenza diversa. Baridò ha scelto il Napoli per due fattori determinanti: per Manna che lo portò alla Juve e poi perché in questi anni è venuto a trovarmi a Napoli e si è innamorato di tutto il contesto, per lui che è un giovane ragazzo di Buenos Aires. Stato facile per lui scegliere Napoli. Mazzocchi? Con Pasquale è stato semplice, la sua permanenza è stata una scelta del mister e soprattutto di Manna di tenerlo. Oggi con la Champions sono state fatte delle valutazioni precise e si è deciso di andare sul sicuro. Pasquale ti dà affidabilità. Cheddira? Se non si fosse fatto male Lukaku sarebbe anche rimasto a Napoli, poi è successo quello che è successo. L’Udinese ha preso Zaniolo, c’erano altre squadre che lo volevano, poi è uscita un’altra opportunità con il Sassuolo e sono convinto che quest’anno possa essere il suo anno. Lo stadio Collana era stato abbandonato, però mi riferisco alla parte calcistica dell’impianto. Poi è stato fatto un bando pubblico quest’inverno con la volontà di far tornare il calcio al Vomero, tante società si sono presentate, posso gioire perchè la mia famiglia con mio padre e mio fratello si sono aggiudicate la gara. Prima c’erano solo sterpagnie ed invece da oggi il campo di calcio sarà di nuovo utilizzabile ed è una grande cosa per la nostra città”