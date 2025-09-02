Con l’avvio dei primi due turni di campionato, la Serie A e le altre competizioni si prendono una pausa per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali, per le Qualificazioni ai Mondiali. Nel Napoli, ben 14 giocatori rappresenteranno 10 diverse selezioni, per poi fare ritorno al club la prossima settimana e prepararsi alla gara di campionato contro la Fiorentina di sabato 13 settembre alle 20:45. Questi i giocatori azzurri convocati per gli impegni internazionali:
- Di Lorenzo, Meret, Politano: Italia-Estonia (5 settembre); Israele-Italia (8 settembre)
- De Bruyne: Liechtenstein-Belgio (4 settembre); Belgio-Kazakistan (7 settembre)
- Lobotka: Slovacchia-Germania (4 settembre); Lussemburgo-Slovacchia (7 settembre)
- Noa Lang: Olanda-Polonia (4 settembre); Lituania-Olanda (7 settembre)
- Gilmour, McTominay: Danimarca-Scozia (5 settembre); Bielorussia-Scozia (8 settembre)
- Rrahmani: Svizzera-Kosovo (5 settembre); Kosovo-Svezia (8 settembre)
- Anguissa: Camerun-eSwatini (4 settembre); Capo Verde-Camerun (9 settembre)
- Olivera: Uruguay-Perù (5 settembre); Cile-Uruguay (10 settembre)
- Hojlund: Danimarca-Scozia (5 settembre); Grecia-Danimarca (8 settembre)
- Elmas: Arabia-Macedonia (4 settembre) – Amichevole; Macedonia-Liechtenstein (7 settembre)
- Marianucci: Italia-Montenegro (5 settembre); Macedonia-Italia (9 settembre) – Qualificazioni Europee Under 21