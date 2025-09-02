Marcolin: “Il Napoli ha la rosa più forte della Serie A, nessuno ha fatto il mercato come il Napoli”

Dario Marcolin a Radio Marte ha fatto una riflessione in merito al mercato del Napoli e la qualità della rosa a disposizione di mister Conte: “Il Napoli ha la rosa più forte della Serie A, il mercato che ha fatto non lo ha realizzato nessuno, il Napoli ha avuto le idee chiare rispetto a tante altre squadre, il club azzurro ha accontentato il proprio allenatore. Del resto tra Conte e De Laurentiis l’amore si era detto che sarebbe continuato grazie anche ad una promessa di un certo tipo mercato e la promessa è stata mantenuta.

Il mercato che ha fatto quest’estate sembra simile a quello portato a termine nel primo anno di Benitez. Gli altri club, senza guardare i risultati delle altre nelle prime due giornate, che sono di assestamento per tutte le squadre, hanno fatto meno o sono in costruzione. Il Napoli è una garanzia, non è un caso che abbia vinto al 95’.

Lo ha fatto perché ci ha creduto, ci sono basi e sostanza di gioco che ti portano ad mandare tutti dentro l’area in quel momento. Ci sono segnali che vengono fuori, la squadra forte le partite le porta a casa anche quando si fanno difficili come quella col Cagliari“.