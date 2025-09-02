La Repubblica-Senza infortunio di Lukaku il Napoli avrebbe realizzato 2 acquisti: i nomi

Il mercato del Napoli si è concluso con l’acquisto di Rasmus Hojlund che si alternerà con Lorenzo Lucca nel ruolo di punta.

L’infortunio patito da Lukaku ha scombussolato i piani azzurri che comprendevano 2 acquisti in altri ruoli; a riportare ciò è l’edizione odierna de La Repubblica che ha fatto il punto sul mercato azzurro: “Senza l’infortunio di Lukaku sarebbero arrivate anche l’alternativa a Di Lorenzo e Anguissa. Ma lo stop di Big Rom, che verrà escluso sia dalla lista per la serie A che da quella della Champions, ha cambiato le esigenze