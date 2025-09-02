L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla questione del nuovo centro sportivo del Napoli. Secondo il giornale, Aurelio De Laurentiis ha annunciato di aver firmato l’opzione d’acquisto per alcuni terreni destinati alla costruzione della struttura. Si tratta di un progetto ambizioso che mira a dotare il club azzurro di un centro sportivo di proprietà. Attualmente il terreno non è ancora ufficialmente nelle disponibilità del club, e non è difficile immaginare che la realizzazione sia ancora piuttosto lontana. Gli architetti di De Laurentiis hanno in mente una struttura imponente, con 12 campi da allenamento, foresterie e alberghi. Per completare tutto ciò saranno necessari almeno due anni, a partire dall’apertura del cantiere. L’investimento previsto si aggira intorno ai 60 milioni di euro e l’area individuata per il progetto sembra essere Succivo, vicino al confine con Gricignano d’Aversa. Al momento, non ci sono ulteriori indiscrezioni oltre alle dichiarazioni ufficiali. L’iniziativa potrebbe rappresentare una svolta importante per il Napoli, contribuendo a rendere più solido il progetto del club, soprattutto in relazione al settore giovanile.