L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli, chiusosi ufficialmente ieri. Secondo il quotidiano, il club azzurro non si è limitato agli acquisti di Elmas e Hojlund. Nella giornata conclusiva, il Napoli ha ingaggiato anche Francesco Barido. Si tratta di una promessa di 17 anni cresciuta nel Boca Juniors e originario di Adrogué, a circa 25 chilometri a sud di Buenos Aires. Il giocatore ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con la Juventus nel 2026, scegliendo di seguire Manna, figura chiave per la carriera. Il direttore sportivo del Napoli, infatti, fu colui che, insieme all’agente Marco Sommella, portò il talento argentino a Torino nel gennaio 2024. Barido è noto per il suo dribbling esplosivo e abilità nel creare occasioni da gol, la Juventus lo considerava come un erede di Yildiz. Il giovane mancino, numero 10 della nazionale argentina Sub-17, ha però preferito trasferirsi al Napoli, dichiarando di voler onorare una sorta di “patto d’onore” con il suo mentore. La trattativa, del valore stimato fra i 700 e gli 800 mila euro, rappresenta un investimento tecnico di grande prospettiva per il futuro e un particolare colpo simbolico, visto il trasferimento dai rivali storici della Juve.