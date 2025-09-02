L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha analizzato un’importante operazione di mercato avvenuta ieri. Secondo il quotidiano, Francisco Baridò, trequartista proveniente dalla Juventus, rappresenta un acquisto in prospettiva sul quale il Napoli ha puntato nell’ultimo giorno del calciomercato estivo. Giovanni Manna ha manifestato un forte interesse nel siglare l’accordo con il giovane talento classe 2008. Francisco Baridò rappresenterà un rinforzo per la Primavera del Napoli. Il club partenopeo ha investito circa 1 milione di euro, tra costo fisso e bonus, per assicurarsi il promettente trequartista. Baridò sarà parte della formazione guidata da Dario Rocco, che ha riconquistato la Serie A di categoria. Il giovane calciatore ha scelto di non rinnovare il proprio contratto con la Juventus, in scadenza nel 2026, e il Napoli ha colto l’opportunità, acquisendo un talento che arriva da una terra simbolica per i colori azzurri. Un profilo che anche lo staff di Antonio Conte seguirà con attenzione. Baridò è considerato un ragazzo dalle grandi potenzialità, che il Napoli mira a coltivare per costruire il proprio futuro.