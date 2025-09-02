Brambati: “Lukaku è convinto di stare fuori meno del previsto”

Massimo Brambati, agente Fifa ha parlato a Radio Marte in merito al rientro di Romelu Lukaku a seguito dell’infortunio patito contro l’Olympiacos: “Sostituire Lukaku in questo momento non è facile, specie nel Napoli di Conte: non so se Hojlund sarà il giusto cambio, è sicuramente un calciatore che deve capire che significa giocare a Napoli, anche se al Manchester United è abituato ad avere certe pressioni. Il ruolo di centro-boa non è proprio nelle sue corde, dovrà integrarsi, ma di certo darà una grossa mano ed è stato voluto dal Napoli fortemente. L’infortunio di Lukaku ha certamente cambiato le strategie di mercato, perché diversamente penso che il club avrebbe preso un esterno basso e un centrocampista.

In ogni caso Lukaku è molto fermo nel pensare che possa rientrare molto presto, è convinto di non stare fuori più di un due mesi e mezzo, a sentire il calciatore vorrebbe stare in campo tra tre mesi. Un calciatore ha alcune convinzioni, sente che può farcela ad accorciare i tempi. Il non operarsi e voler fare una terapia conservativa, nonostante i rischi, sono proprio legati a questa convinzione di poter rientrare prima di quello che si dice“.