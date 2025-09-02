Auriemma: “Ecco chi sostituirà Anguissa quando ci sarà la Coppa d’Africa”

Il mercato azzurro si è concluso ma senza acquistare la riserva del camerunense Zambo Anguissa.

Il giornalista Raffaele Auriemma a Tele A ha spiegato chi sostituirà il centrocampista africano ad inizio 2026, quando partirà per giocare la Coppa d’Africa: “Manca soprattutto l’alternativa ad Anguissa. Quando andrà in Coppa d’Africa, parliamo di inizio dicembre, e ci starà secondo me fino alla fine perché il Camerun è tra le candidate a vincere la Coppa D’Africa… chi giocherà nel Napoli al posto di Anguissa? L’unica soluzione è mettere McTominay a sinistra, De Bruyne sotto-punta e Politano a destra: è l’unico modo con il quale puoi utilizzare i due play, Lobotka e Gilmour. E per avere Elmas come alternativa dalla panchina. L’unico modo è questo qui con il doppio play“.