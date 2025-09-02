Adani: “L’MVP di Napoli-Cagliari non è Anguissa”: il nome

Lele Adani nel corso della trasmissione Viva el Futbol ha commentato il match del Maradona che ha visto il Napoli prevalere con un gol di Zambo Anguissa all’ultimo secondo.

L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale ha spiegato che secondo lui però il migliore in campo non è stato il centrocampista camerunense: “Credo che un calciatore come Anguissa sia sottovalutato perché è cresciuto accanto a Lobotka. C’è un vincitore occulto della partita che è proprio Lobotka, perché gioca gli ultimi due palloni della gara portandoli con tanti uomini che gli venivano incontro e senza spazio; il primo pallone lo dà magistralmente a Lang che lo gira per McTominay, che sbaglia il gol; il secondo, entra lui e scarica a Buongiorno che mette poi la palla per Anguissa.

Premio Lobotka perché ha la lucidità di far iniziare un’azione con i carrarmati che gli venivano incontro; è riuscito a trovare il corridoio per stappare. Ho, come dicevo prima, la massima considerazione possibile per Anguissa. Con Conte ha dei compiti diversi. Se con Spalletti i centrocampisti erano palleggiatori, costruttori di gioco e accompagnatori, nell’era del tecnico salentino sono goleador“.