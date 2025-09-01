Sorrentino – ” Lucca è molto forte, ha bisogno di tempo e fiducia ! “

Stefano Sorrentino, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Domenica Sportiva, dove ha compiuto un’analisi in merito a Lorenzo Lucca. Secondo l’ex giocatore, l’attaccante merita fiducia. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Lucca è passato dall’essere gregario all’essere decisivo. Per me è un giocatore molto forte che nel Napoli di Conte ci sta benissimo, sappiamo benissimo le pressioni di Napoli e indossare quella maglia con lo Scudetto. Avendo fatto la preparazione con un’altra squadra non è ancora in condizione al 100%, ma bisogna dargli fiducia perchè è un profilo molto, ma molto interessante. E’ partito dal basso, è stato scartato dal Torino e partendo dai Dilettanti è cresciuto in maniera esponenziale. Bisogna aspettare e dargli anche la possiblità, perchè no, anche di sbagliare ma sono convinto che farà tanti gol. Serie A con 16 squadre? No, ma con 18 sì”.