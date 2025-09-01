Primi divieti per i tifosi azzurri: Trasferta di Firenze a rischio

Dolo la sosta per gli impegni delle nazionali il Napoli riprenderà il proprio campionato sul campo della Fiorentina, gara ad oggi prevista alle 20:45 di sabato 13 settembre.

Secondo Il Mattino in edicola oggi, sono già allo studio limitazioni per la trasferta da parte dei tifosi azzurri.

Innanzitutto il Comunale di Firenze è soggetto a lavori tutt’altro che terminati, e pertanto i posti del settore ospiti non dovrebbero essere più di 340.

Poi, per motivi di ordine pubblico, il Viminale potrebbe applicare il divieto di trasferta ai residenti in Campania e – non si esclude – chiedere alla Lega una modifica dell’orario di inizio della gara, come già fatto con il derby di Roma del 21 settembre, spostato dalle 20:45 alle 12:30.

Intanto Prefettura e Questura sono al lavoro per evitare che i tifosi azzurri possano sottoscrivere la tessera del tifoso viola, e acquistare quindi il biglietto per un altro settore dello stadio. Preoccupa la massa di tifosi che la passione per il Napoli riesce a spostare; sabato sera – peraltro senza nessun incidente di alcun tipo – sono stati ben 9 mila i supporters azzurri al Mapei contro il Sassuolo.