Nei numeri le ambizioni di AdL: monte ingaggi e investimenti sul mercato mai così alti

Dai semplici numeri si capisce la crescita del club azzurro e l’aspirazione del presidente Aurelio De Laurentiis di portare la società sempre più in alto, stabilmente ai vertici del calcio italiano e con un ruolo sempre più significativo in Europa.

Lo riporta il quotidiano Tuttosport che oggi in edicola fa il paragone con l’annata post terzo scudetto: allora il monte ingaggi si attestò sui 78,53 milioni lordi, adesso è arrivato a ben 114,41 milioni; altro dato chiaro è l’investimento sul mercato: allora fu di circa 50 milioni, quest’anno è già di ben 150 milioni.