La Gazzetta ipotizza un 4-3-3 con De Bruyne terminale offensivo

Siamo agli inizi della stagione e mister Conte è impegnato a studiare tutte le soluzioni di gioco possibili, in modo da avere ampia scelta a seconda dell’avversario o anche dei momenti del singolo match.

In attesa di Højlund e Elmas importantissimi anche tatticamente finora il Napoli ha giocato e vinto le prime due gare di campionato proponendo contemporaneamente tutti i 4 centrocampisti ed un terminale offensivo (Lucca).

La Gazzetta dello Sport di stamattina approfondisce il discorso partendo dalle difficoltà palesate nel saltare l’uomo e creare situazioni di superiorità numerica contro l’abbottonato schieramento del Cagliari sabato sera.

L’esigenza in tali situazioni sarebbe quella di avere gli esterni offensivi liberi di attaccare, saltare l’uomo e creare spazi. Una ipotesi potrebbe quindi essere quella di disporre i giocatori con il classico e noto 4-3-3 con Lang nel suo ruolo naturale alto a sinistra, la mediana del tricolore (Anguissa –Lobotka – Mc Tominay) e De Bruyne al posto di Lucca, come falso nove.

Tale assetto, oltre allo sviluppo del gioco sulla fasce, potrebbe sfruttare il talento del belga sia sotto porta che per fare spazio agli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni alti.

Ipotesi, una tra le tante, che Conte potrebbe applicare fattivamente in determinate circostanze, anche a gara in corso.