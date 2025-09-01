Ilzer: “Hojlund, Napoli è la scelta giusta. Con Conte potrebbe..”

L’ex allenatore Christian Ilzer, scopritore di Rasmus Hojlund, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Il Mattino:

“Lo vidi giocare e pensai che potesse essere ideale per noi. Allenavo lo Sturm Graz, e lui fu coraggioso a lasciare la sua città per un’avventura. Ebbe un impatto incredibile con noi, infatti riuscimmo a trattenerlo solo 8 mesi: aveva addosso gli occhi dei top club d’Europa in ogni partita, il telefono del direttore sportivo squillava in continuazione. Credo che Napoli sia la scelta giusta per lui. A Manchester non è stato facile, non lo è soprattutto se hai poco più di 20 anni come lui. Con Conte può diventare il nuovo Osimhen azzurro“.