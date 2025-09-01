Cds – ” Anguissa da possibile partente a essere decisivo, ormai è un leader “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata su Anguissa, autore del gol decisivo in Napoli-Cagliari. Il centrocampista camerunense è ormai diventato un leader nello spogliatoio azzurro. Ecco un estratto dell’articolo:

“Riecco Anguissa, l’uomo dai gol pesanti. Che a inizio estate poteva anche partire, era tentato dall’Arabia – come un anno fa – ma alla fine ha scelto di restare. In città sta bene, del Napoli ormai è un leader, uno dei più longevi per presenze (155 dal 2021) e ora il club lavora ad un nuovo contratto. Per blindarlo, per rinnovargli fiducia e stima. Aspettandosi altri gol, altri boati come quelli di sabato. Altre vittorie firmate Frank. Il Re Leone”.