Calciomercato ultimo giorno: si attendono due annunci ufficiali

Manca sempre meno tempo alle 20:00 di stasera, orario che sancirà la chiusura della lunga sessioni estiva del calciomercato.

Il Napoli sembra ormai aver terminato le sue attività in ingresso, si attendono però con ansia due annunci ufficiali: Elmas arrivato sabato in città e Højlund che ieri ha fatto le visite mediche e poi si è recato direttamente a Napoli. Chiusura col botto quindi, con gli ultimi due colpi importanti per il profondo rinnovamento e allargamento della rosa, così come voluto da Antonio Conte.