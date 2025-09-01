Calamai: “Infortunio Lukaku? Pesante. Curioso di vedere Hojlund”

Il giornalista Luca Calamai ha rilasciato delle dichiarazioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, soffermandosi sul Napoli:

“Nelle prime due di campionato il Napoli, che era e resta la favorita per il titolo, ha fatto bottino pieno dimostrando di saper anche soffrire. Ma l’infortunio di Lukaku pesa come un macigno. Sono curioso di vedere se Hojlund, che è grande talento ma ha qualche limite tattico, riuscirà ad entrare in sintonia con il pensiero del tecnico salentino. Per il momento il Napoli è stato salvato dal suo micidiale centrocampo“.