Tuttosport: “Anguissa e Hojlund, canta Napoli”

L’edizione odierna di Tuttosport dedica la prima pagina alla Juventus e al match contro il Genoa, sottolineando le scelte di Igor Tudor in attacco: “Yildiz-David, gli assaltatori”. La Vecchia Signora, in attesa di Kolo, si affida alla “coppia d’oro” per provare a superare i rossoblù.

Non manca però lo spazio per il Napoli, che grazie al gol di Anguissa nel recupero ha superato il Cagliari e resta a punteggio pieno in classifica. In aggiunta alla vittoria, arriva anche il colpo di mercato: chiuso l’accordo con il Manchester United per Rasmus Hojlund, atteso per rinforzare l’attacco azzurro. In prima pagina il titolo: “Anguissa e Hojlund, canta Napoli”.