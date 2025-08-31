Terminate le gare del pomeriggio: Juventus di corto muso a Genova, pari tra Toro e Fiorentina

Sono terminate da pochi minuti le gare di Serie A in programma questo pomeriggio.

Genoa-Juventus 0 – 1

La Juventus batte il Genoa a Marassi. Rete di Vlahovic su corner ad inizio ripresa. Partita equilibrata, i padroni di casa hanno provato a riequilibrare la gara ma prima Di Gregorio e poi – a tempo scaduto – la traversa lo hanno impedito. Bianconeri a punteggio pieno.