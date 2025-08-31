Terminate le gare del pomeriggio: Juventus di corto muso a Genova, pari tra Toro e Fiorentina

Sono terminate da pochi minuti le gare di Serie A in programma questo pomeriggio.
Genoa-Juventus 0 – 1
La Juventus batte il Genoa a Marassi. Rete di Vlahovic su corner ad inizio ripresa. Partita equilibrata, i padroni di casa hanno provato a riequilibrare la gara ma prima Di Gregorio e poi – a tempo scaduto – la traversa lo hanno impedito. Bianconeri a punteggio pieno.
Torino – Fiorentina 0 – 0
Partita non entusiasmante, finita a reti bianche. Torino che ha provato a fare gioco, Fiorentina più rodata, che nel finale sfiora la rete della vittoria. Primo punto per Baroni, secondo pareggio per la viola di Pioli.