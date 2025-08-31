Terminate le gare del pomeriggio: Juventus di corto muso a Genova, pari tra Toro e Fiorentina

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-

Sono terminate da pochi minuti le gare di Serie A in programma questo pomeriggio.

Genoa-Juventus 0 – 1

La Juventus batte il Genoa a Marassi. Rete di Vlahovic su corner ad inizio ripresa. Partita equilibrata, i padroni di casa hanno provato a riequilibrare la gara ma prima Di Gregorio e poi – a tempo scaduto – la traversa lo hanno impedito. Bianconeri a punteggio pieno.

Torino – Fiorentina 0 – 0

Partita non entusiasmante, finita a reti bianche. Torino che ha provato a fare gioco, Fiorentina più rodata, che nel finale sfiora la rete della vittoria. Primo punto per Baroni, secondo pareggio per la viola di Pioli.

Articolo precedenteSosta opportuna, da capitalizzare al meglio
Articolo successivoInter-Udinese le formazioni ufficiali: Sucic dal 1′, Davis guida l’attacco bianconero

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE