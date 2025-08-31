Romano: Un ex obbiettivo del Napoli va alla Juve. Ecco di chi si tratta

Dopo aver completato le visite mediche manca solo l’ufficialità per Elmas e Hojlund che andranno a completare la rosa di Conte e saranno probabilmente gli ultimi arrivi di questo ricco calciomercato del Napoli.

Tuttavia, la sessione di mercato estiva ha avuto una svolta grazie alla riconferma del tecnico leccese sulla panchina partenpea. Infatti il Napoli stava optando per profili diversi in alcuni ruoli come per esempio l’attacco dove David era il prescelto come vice Lukaku ma alla fine si è optato per Lucca mentre il canadese è finito alla Juve.

Ora, come riporta Fabrizio Romano, anche un altro ex obbiettivo del Napoli e ex Lille si trasferirà a Torino in sponda bianconera. Infatti la squadra di Tudor ha appena chiuso per Zhegrova intorno ai 20/25 milioni di euro. Il kosovaro arriverà a Torino stasera e domani svolgerà le visite mediche andando così a sostituire Nico Gonzalez sempre più vicino all’Atletico Madrid.