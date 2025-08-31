Primo tempo all’Olimpico: Lazio – Verona 3-0

Tutto facile stasera per la Lazio di Sarri.
Dopo il KO all’esordio in campionato contro il Como di domenica scorsa, stasera pronto riscatto della Lazio che all’Olimpico ha ampiamente ipotecato il successo contro il Verona al termine dei primi 45′. Il risultato infatti è di 3 reti a zero per i biancazzurri.
Reti all’inizio di Guendouzi e raddoppio di Zaccagni. ll Verona prova a reagire, ma soccombe nuovamente nel finale di frazione, stavolta la rete è opera di Castellanos.
Comincia a girare la Lazio di Sarri, finora gli scaligeri sono invece parsi poca cosa.