Perde un pezzo il City, un titolare salta il Napoli

Brutte notizie per il Manchester City di Pep Guardiola. Oggi ha subito, in rimonta, una sconfitta in trasferta contro il Brighton e, nel corso della gara ha perso per infortunio il trequartista francese Rayan Cherky.

A fine gara lo stesso tecnico ha confermato la notizia: il calciatore ha riportato un infortunio al quadricipite e dovrà restare lontano dai campi per un periodo al momento stimato in circa due mesi.

Di sicuro, quindi, Guardiola ne dovrà fare a meno nell’attesa sfida casalinga di Champions contro il Napoli, in programma il prossimo 18 settembre.