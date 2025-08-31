Pedullà: “Inizia l’avventura di Hojlund al Napoli”

Rasmus Hojlund è a Villa Stuart per le visite mediche di rito prima di aggregarsi al Napoli.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, sul proprio canale YouTube ha parlato del trasferimento del danese alla corte di Antonio Conte: “Inizia oggi il matrimonio tra il Napoli e Rasmus Hojlund. Il calciatore danese è arrivato in questi minuti Villa Stuart per sottoporsi alle consuete visite mediche.

Sorridente, pollice in alto, e disponibile con i tantissimi fan, inizia in questa calda mattina di fine agosto la nuova avventura italiana del classe 2003. L’accordo tra il Napoli e il Manchester Utd è di 6 milioni di euro per il prestito, 44 milioni per l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League, oltre al 5% allo United sulla futura rivendita“.