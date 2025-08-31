Napoli, Hojlund e Elmas ufficiali: doppio colpo azzurro

Il Napoli dà il benvenuto a Rasmus Hojlund, l’attaccante danese che questa mattina, intorno alle 9:15, si è presentato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il club partenopeo, dopo essere sbarcato ieri in Italia. Accolto da diversi tifosi azzurri, Hojlund si è mostrato sorridente e pronto a sottoporsi a tutti i test necessari.

Ma il club partenopeo non si ferma qui: prima di Hojlund, anche Eljif Elmas ha svolto le visite mediche, ieri pomeriggio, presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno, come riportato dal Corriere dello Sport. Il centrocampista macedone fa il suo ritorno in squadra e allo stadio, dopo aver partecipato alle gare da tifoso.

Con questi due innesti, il Napoli rafforza sia l’attacco che il centrocampo, pronto a affrontare la nuova stagione con ambizioni importanti.