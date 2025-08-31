McTominay non domina come a Reggio Emilia ma non è insufficiente: i voti dei quotidiani

Scott McTominay dominante e decisivo settimana scorsa contro il Sassuolo, non si è confermato contro il Cagliari ma non viene bocciato dai quotidiani nazionali.
Per la Gazzetta dello Sport la prestazione dello scozzese è da 6 in pagella: “Ha sul destro la palla da tre punti in pieno recupero, ma calcia debolmente, poi toglie ad Anguissa il tap-in a un metro dalla porta. Ma è sempre vivo”.
Per TuttoSport lo scozzese merita mezzo punto in più: “Il migliore del Napoli nel primo tempo con più di un’iniziativa personale, non trova nei minuti di recupero, per due volte, il colpo dell’1-0 prima di quello del compagno di reparto”.