Lorenzo Lucca delude contro il Cagliari: bocciatura dai quotidiani

Dopo un esordio convincente contro il Sassuolo, Lorenzo Lucca fatica nella seconda giornata di Serie A, contro il Cagliari. L’attaccante ex Udinese viene bocciato dai principali quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport gli assegna un 5 in pagella: “Non arriva in acrobazia su due inviti di Spinazzola, poi ci prova da fuori, senza convinzione. Troppa pressione, forse. Rimandato”.

Stesso giudizio dal Corriere dello Sport: “I compagni lo cercano per le sponde, prova a lavorare di fisico ma è poco preciso, non incide, non dialoga con la squadra e rimanda l’appuntamento con il gol”.

Anche Il Mattino conferma la tendenza: “Poco fumo e pure poco arrosto. Il duello con Mina è fisicamente notevole: il centravanti è più autorevole nell’andare a chiedere palla e soprattutto a destare il movimento verso l’area di rigore. I movimenti non sembrano ancora collaudati, soffre nella ricerca della posizione giusta”.

Infine, Tuttosport aggiunge: “Qualche strappo e nulla più”, chiudendo una pioggia di 5 che certifica una prestazione sotto le aspettative.