La Repubblica: “Il cambio di De Bruyne è un chiaro segnale lanciato da mister Conte”

Il Napoli ha vinto con un guizzo all’ultimo minuto di Zambo Anguissa sconfiggendo il Cagliari allo stadio Maradona.

L’acquisto principale del mercato azzurro, Kevin De Bruyne non ha brillato particolarmente ed è stato anche sostituito nel corso del match; a riguardo, Antonio Corbo giornalista de La Repubblica si è soffermato sul cambio che ha visto coinvolto KDB: “Conte decide di presentarsi nel suo ineludibile ruolo di allenatore decisionista. Slega dalla panchina il 2 1enne Giuseppe Ambrosino, napoletanino di Procida. Non si ferma, fa cenno anche a De Bruyne di riposare, più che uno sgarbo è un segnale. Gioca chi può, chi è utile, chi è fresco e combattivo. Il titolato belga non lo è in questa autunnale serata di perfido ponente, molto lo hanno limitato a turno da Zappa e Mina”.