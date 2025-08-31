Il Mattino-Napoli al lavoro per un ultimo colpo: il nome

Con l’arrivo di Rasmus Hojlund non si ferma ancora il mercato in entrata del Napoli.

Il ds Manna è al lavoro in queste ultime ore per un ultimo colpo last minute; l’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto individuando il nome in questione: “Manca veramente poco ormai: domani sera alle 20 la finestra di calciomercato estivo sarà conclusa. E il Napoli potrà fare davvero poco in queste 36 ore ancora a disposizione. In queste ore arriverà l’ufficialità del ritorno di Elmas, in città da venerdì sera.

C’era la voglia di completare il mercato in entrata con un ultimo colpo ma le attenzioni sull’affare Hojlund hanno ovviamente distratto la società da altre piste. Il nome di Mainoo piace tantissimo e oggi potrebbe essere fatto anche un ultimo tentativo last minute per sbloccare il prestito, ma sarebbe necessaria la volontà forte e la spinta del calciatore nel voler lasciare la Premier per la Serie A. Ma Manna non esclude un altro coniglio dal cilindro“.