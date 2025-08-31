Il Mattino-Il ds Manna al lavoro per ultimare due cessioni: i nomi

Il mercato del Napoli non è concentrato solo in entrata ma anche nel piazzare gli esuberi che non rientrano nel progetto tecnico.

Il ds Manna è al lavoro per sistemare il terzino Zanoli e la punta Cheddira, come riportato da Il Mattino nell’edizione odierna: “Nel frattempo, ieri mattina, Alessandro Zanoli ha lasciato Napoli per spostarsi a Roma e effettuare le visite mediche con l’Udinese, che ora attende di poterlo ufficializzare definendo tutto con gli azzurri. Con un Hojlund in più, Cheddira si augura di poter fare lo stesso, ritrovandosi in Friuli“.