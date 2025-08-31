Eurorivali: Quarabag corsaro nel campionato azero

Il Quarabag, avversario degli azzurri in Champions- il prossimo 25 novembre, al Maradona – ha giocato oggi il proprio turno di campionato, nella lega azera.

Il club di Baku ha vinto in trasferta con il punteggio di 2 – 0 contro il Karvan. Adesso il Quarabag, dopo 3 giornate, si trova in sesta posizione. Le marcature sono state di Addai e l’autorete di Yunuszada.

Sarà una sfida inedita ed esotica per gli azzurri. Benevola l’urna che ha disposto lo svolgimento della partita a Napoli, risparmiando al gruppo di Conte una trasferta lunga.