Eurorivali: Copenaghen esagerato e primo posto in classifica

Stasera ha giocato un altro avversario di Champions League degli azzurri. In campo per il campionato danese il Copenaghen – che il Napoli affronterà il prossimo 20 gennaio, gara prevista in Danimarca – vittorioso di goleada per 1 – 5 in trasferta, sul campo del malcapitato Randers.
I campioni in carica con questa vittoria consolidano il primato in classifica, inseguiti dal Midtjylland.
Il campionato danese avrà una lunga pausa invernale tra inizio dicembre e tutto gennaio, gli eurorivali pertanto incontreranno gli azzurri dopo un periodo di inattività.