Elia Caprile: “Ritornare al Maradona è speciale”

Elia Caprile, portiere del Cagliari e neo-acquisto proveniente dal Napoli, ha condiviso un pensiero sulla sua esperienza al Maradona dopo la sconfitta in trasferta contro gli azzurri.

Sul suo profilo Instagram, Caprile ha scritto: “Ritornare al Maradona è sempre speciale… Peccato per il risultato, ma ci teniamo la bella prestazione e pronti subito per la prossima”. Il giovane portiere sottolinea così il legame con il suo ex club e la volontà della squadra di guardare avanti, nonostante la battuta d’arresto contro la capolista del campionato.