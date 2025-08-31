Di Lorenzo: “Vittoria sofferta ma meritata, fiducia a Lucca”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai nel corso di 90º minuto, dopo la vittoria degli azzurri per 1-0 contro il Cagliari.

Tre punti importanti ma con tanta sofferenza: “Andiamo alla sosta con due vittorie e sei punti, questo ci rende contenti. Abbiamo avuto un buon approccio, cercando di sbloccare subito la partita, ma il Cagliari si è difeso bene e non era facile trovare spazi. Siamo stati premiati alla fine con il gol di Frank, la squadra non si è mai disunita e ha rischiato poco o nulla”.

Sulle difficoltà in attacco a difesa schierata: “Non era semplice creare occasioni, ma siamo rimasti compatti e pazienti. Ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo contenti della vittoria”.

Sul tema offensivo e l’assenza di Lukaku: “Non subire gol è importante per tutta la squadra. Romelu è un giocatore che sposta gli equilibri, ma ora tocca a Lucca: è giovane, italiano, alla prima esperienza in una grande squadra e ha bisogno di fiducia. Siamo sicuri che farà bene”.

Un passaggio anche sui gol dei centrocampisti: “Scott e Frank hanno una vena realizzativa importante, possono dare un grande aiuto come già successo lo scorso anno”. Infine la Nazionale: “Ci attendono due partite decisive, non possiamo più sbagliare. Mi dispiace per Spalletti, ma ora con Gattuso bisogna guardare avanti. Saremo subito a disposizione, vogliamo qualificarci al Mondiale”.