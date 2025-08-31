Corriere dello Sport – Napoli “Doppio colpo”

“Doppio colpo”. Con questo titolo il Corriere dello Sport apre in prima pagina dopo la serata trionfale del Napoli. Gli azzurri hanno superato il Cagliari con un gol all’ultimo respiro, confermando il loro ottimo avvio di stagione.
Ma la festa non si ferma al campo: a renderla completa c’è anche il mercato, con l’arrivo in Italia di Rasmus Hojlund, che oggi sosterrà le visite mediche prima di unirsi ufficialmente alla squadra. Una vittoria e un rinforzo di spessore che accendono ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi partenopei.