Condò: “Il calo di De Bruyne ha contagiato il Napoli”

Kevin De Bruyne era attesissimo al suo esordio al Maradona contro il Cagliari ma non ha reso secondo quanto si aspettava.

Il giornalista Paolo Condò al Corriere della Sera ha analizzato la scialba prestazione del campione belga: “Se è vero che dopo una certa età non tutti i risvegli sono uguali, pure i passaggi a vuoto dei calciatori ultratrentenni arrivano senza preavviso. Attesissimo al debutto al Maradona, Kevin De Bruyne ha camminato per il campo provando a rendersi utile con qualche tocco sapiente, ma davvero poca roba. Il problema è che il suo calo fisico ha contagiato il resto del Napoli, sigillato da un Cagliari ovviamente difensivo, ma assai ben sparpagliato per il campo. Conte ha vinto con i cambi, peraltro tardivi, che hanno immesso l’energia necessaria a un recupero d’assalto, culminato nella deviazione salvifica di Anguissa“.