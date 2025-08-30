Sky Sport – è fatta per Hojlund al Napoli. Ecco quando svolgerà le visite mediche

Come riportato da Sky Sport, il Napoli ha chiuso l’affare Hojlund dopo una trattativa estenuante che durava da settimane. L’ex Atalanta arriverà in prestito per 6 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato per 44 milioni di euro.
Il danese sbarcherà a Roma nelle prossime ore e svolgerà le visite mediche domani a Villa Stuart dopodichè si unirà alla squadra. Il suo arrivo andrà a sostituire l’infortunato Lukaku e arricchisce ancor di più la rosa partenopea insieme a tutti gli altri acquisti fatti in questa sessione di calciomercato.