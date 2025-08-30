Il giornalista e esperto di calciomercato Nicolò Schira ha condiviso un aggiornamento sul mercato del Napoli tramite il suo profilo X. Secondo quanto riportato, le pratiche per l’arrivo di Rasmus Højlund al Napoli, in prestito dal Manchester United, sarebbero state completate. L’accordo prevede un obbligo di riscatto subordinato alla qualificazione del Napoli alla Champions League, per una cifra totale di 50 milioni di euro. Il giocatore firmerebbe un contratto fino al 2030, con uno stipendio annuale di 5 milioni di euro e un’opzione di estensione per il 2031. Al momento, il club starebbe lavorando per organizzare le visite mediche nel minor tempo possibile. Di seguito il post dell’esperto:

Paperworks completed for Rasmus #Hojlund to #Napoli from #ManchesterUnited on loan with the obligation to buy if Napoli will be in Champions League for a total package of €50M. Contract until 2030 (€5M/year) with the option for 2031. Napoli are trying to organize medicals ASAP https://t.co/05rKfqE610 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 29, 2025