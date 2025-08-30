Schira: “Completate le pratiche per il trasferimento di Hojlund al Napoli, ora tocca organizzare le visite mediche”

Aurelio #DeLaurentiis tornerà in Italia. #Napoli stanno pianificando tre acquisti in questa finestra #transfers : - un difensore centrale - un centrocampista offensivo - Il sostituto di Kvaratskhelia

Il giornalista e esperto di calciomercato Nicolò Schira ha condiviso un aggiornamento sul mercato del Napoli tramite il suo profilo X. Secondo quanto riportato, le pratiche per l’arrivo di Rasmus Højlund al Napoli, in prestito dal Manchester United, sarebbero state completate. L’accordo prevede un obbligo di riscatto subordinato alla qualificazione del Napoli alla Champions League, per una cifra totale di 50 milioni di euro. Il giocatore firmerebbe un contratto fino al 2030, con uno stipendio annuale di 5 milioni di euro e un’opzione di estensione per il 2031. Al momento, il club starebbe lavorando per organizzare le visite mediche nel minor tempo possibile. Di seguito il post dell’esperto:

