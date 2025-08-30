L’edizione odierna de “Il Mattino” ha analizzato le ultime mosse di mercato del Napoli, rivelando che la squadra potrebbe concludere la sessione estiva con un altro colpo decisivo. Giovanni Manna sarebbe al lavoro per assicurare un innesto finale, completando così la rosa disponibile per Conte. Un nome intrigante emerso è quello di Kobbie Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United, indicato come possibile sorpresa dell’estate del club azzurri. Il Napoli avrebbe avviato contatti per valutare un’eventuale cessione del giocatore, ma lo United ha fissato il prezzo ben oltre i 50 milioni di euro, una cifra impraticabile per gli azzurri. Tuttavia, la società sembra disposta a monitorare la situazione fino alla chiusura del mercato, sperando in un’opportunità last-minute. In alternativa, si parla di Marco Brescianini, ma l’Atalanta appare restia a lasciarlo partire facilmente.