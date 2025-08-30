Il giornalista e esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha aggiornato sul suo sito la situazione legata al mercato del Napoli. Come riportato nella mattina di venerdì 29 agosto, l’Udinese attendeva soltanto l’ok definitivo da parte del Napoli per procedere con le visite mediche di Alessandro Zanoli. L’attesa è terminata, poiché gli azzurri hanno dato il via libera, permettendo al giocatore di recarsi a Villa Stuart nella giornata di oggi. I bianconeri si preparano dunque ad accogliere un nuovo innesto nella loro rosa, con un’operazione dal costo stimato tra i 5,5 e i 6 milioni di euro. Una volta completate le visite mediche, il talento classe 2000 firmerà il contratto che precederà l’annuncio ufficiale.