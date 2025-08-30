Decibel Bellini e l’addio al Napoli, Esposito: “A decidere è ADL”



A seguito dell’accordo tra il Napoli ed i Golden Boys, poi rescisso, la società partenopea ha sollevato dal suo incarico lo storico speaker Decibel Bellini. La notizia ha scosso molto il popolo partenopeo, legato allo speaker data la presenza nelle scorse 15 stagioni e quindi anche durante le vittorie dei due ultimi scudetti. A commentare la situazione Paolo Esposito, giornalista e conduttore televisivo:

“A Napoli bisogna una volta per tutte sprovincializzarsi, anche per questioni secondarie. Tipo lo speaker dello Stadio Maradona, già San Paolo. Non è che c’era un contratto vita natural durante. Bellini, in molti anni, si è levato belle soddisfazioni, grazie alla Ssc Napoli. Ogni tanto bisogna cambiare. Il Napoli è una Spa e non può andare dietro i sentimentalismi dei tifosi. Fare addirittura diventare un personaggio uno speaker o un magazziniere! Assurdo! Solo a Napoli, può succedere una stortura del genere. In ogni caso, decide Aurelio De Laurentiis per qualsiasi cosa e non i tifosi. Così come anche il magazziniere Starace, che merita di riposare andando in pensione dopo tanti anni di preziosa collaborazione, che qualcuno avrebbe voluto ancora nonostante i 70 anni dello stesso. Poi se don Aurelio gli ha promesso un altro incarico, glielo darà. Ma nessuno è eterno! Anche nel calcio”.