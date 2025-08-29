Napoli – Cagliari: curiosità e statistiche

Il Napoli si prepara a giocare la sua prima partita casalinga della stagione contro il Cagliari, 3 mesi dopo la vittoria che ha consegnato lo Scudetto proprio contro la squadra sarda. Di seguito, ecco alcune curiosità e statistiche proposte dalla Lega Serie A riguardo la partita di domani sera.

-Il Napoli ha affrontato il Cagliari in casa 45 volte in gare ufficiali (quella di domani sarà la 46a). Il bilancio è favorevole alla squadra Partenopea che ha vinto 28 partite in casa contro il Cagliari, mentre i sardi vengono da 5 vittorie al San Paolo/Maradona: 12 i pareggi tra le due squadre a Napoli.

–Antonio Conte, da allenatore, ha vinto 5 Scudetti, due dei quali arrivati matematicamente grazie a una vittoria per 2-0 contro il Cagliari. La prima con la Juventus nella stagione 2011/12 (Cagliari-Juventus 0-2, 6 maggio 2012), la seconda con il Napoli nella stagione 2024/25 (Napoli-Cagliari 2-0, 23 maggio 2025).

-L’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, è nato a Napoli e affronta la squadra della sua città da allenatore per la prima volta. Ha giocato 3 partite contro il Napoli al Maradona con il bilancio di una vittoria e due sconfitte (tutte e tre partite giocate con la maglia del Cagliari).