Ssc Napoli, nuova partnership per l’intrattenimento con Golden Boys. Finisce il rapporto lavorativo con Decibel Bellini

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha svelato di aver avviato una nuova partnership finalizzata all’intrattenimento con Golden Boys, società di proprietà del rapper Geolier. Questa, si occuperà della direzione artistica del matchday, dal dj set al palinsesto musicale. Inoltre, si è annunciato che Decibel Bellini non sarà più lo speaker della società. Di seguito, la nota del club.

“SSC Napoli e Golden Boys annunciano una partnership per la gestione dell’intrattenimento allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione di tutte le gare casalinghe del Club. Grazie a questo accordo, Golden Boys curerà insieme al Club la direzione artistica del matchday azzurro: dal dj set all’organizzazione del palinsesto musicale completo. Golden Boys è la società dei fratelli Gaetano (CEO) ed Emanuele Palumbo (in arte Geolier), creata proprio per sviluppare progetti nel settore musicale e nel mondo degli eventi. L’artista napoletano ha già collaborato con il Club alla colonna sonora del film “Sarò con te” ed è stato tra i protagonisti delle feste scudetto del 2023 e del 2025. Il primo appuntamento della stagione è in programma sabato 30 agosto in occasione della gara interna contro il Cagliari: in consolle ci sarà il dj resident Enrico Maria, mentre lo speaker sarà Timo Suarez. Nel corso dell’anno si alterneranno numerosi ospiti e artisti, chiamati ad animare il pre-partita del Maradona. La SSC Napoli coglie l’occasione per ringraziare Daniele Decibel Bellini, che ha contribuito a raccontare momenti iconici della storia del Club“.