Sportmediaset – Hojlund, contatti continui tra Napoli e Manchester United. Si cerca di limare gli ultimi dettagli

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportmediaset, scrive sul suo profilo X a proposito della trattativa tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund. Secondo quanto riportato, la giornata di oggi è costituita da contatti continui tra le parti perché possano venire limati gli ultimissimi dettagli. Ci sono da sistemare alcuni aspetti come le commissioni ed i bonus, dopo che ieri i due club hanno raggiunto un’intesa di massima. Una volta risolti questi, il bomber danese potrà viaggiare in direzione Napoli. “Napoli, giornata di continui contatti e incontri per risolvere tutti gli aspetti della trattativa Hojlund con il Manchester United. Da sistemare questione commissioni più bonus, dopo intesa di massima raggiunta ieri”.

