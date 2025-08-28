Sky – Zanoli, l’Udinese attende l’ok del Napoli. La situazione

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, scrive sul proprio sito ufficiale a proposito della situazione di mercato di Alessandro Zanoli, terzino di proprietà del Napoli. Secondo quanto da lui riportato, l’ex Genoa sembra destinato a lasciare l’azzurro, per accasarsi altrove. In particolare, su di lui c’è l’Udinese. Al momento, come svelato dal collega, i friulani attendono l’ok dai partenopei per il suo arrivo. Infatti, ci sono da sistemare alcune situazioni in casa Napoli che, una volta completate, consentiranno al calciatore di partire. “L’Udinese continua a seguire Alessandro Zanoli. I bianconeri, come raccontato nei giorni scorsi, sono da tempo interessati al difensore del Napoli, ma attendono che il club azzurro sistemi le sue priorità prima di dare l’ok per la partenza. Su di lui c’era anche il Bologna, ma l’Udinese resta in vantaggio”.